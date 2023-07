Stand: 21.07.2023 11:45 Uhr Drogenlabor betrieben? Mann in Groß Borstel festgenommen

Im Hamburger Stadtteil Groß Borstel hat der Zoll am Donnerstag ein mutmaßliches Drogenlabor hochgenommen. Fahnderinnen und Fahnder fanden bei dem Einsatz in der Straße Beerboomstücken mehrere Kilogramm Chemikalien. Ein Mann wurde festgenommen. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass er in dem Mehrfamilienhaus Drogen hergestellt hat.

