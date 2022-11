Stand: 04.11.2022 21:22 Uhr Drogenfund am Hamburger Flughafen

Am Hamburger Flughafen sind im Gepäck eines Reisenden Drogen in einem Schwarzmarkt-Wert von etwa 500.000 Euro gefunden worden. Der 46-Jährige war aus dem Senegal über die Türkei nach Hamburg eingereist und hatte knapp 50 Kilogramm der Kaudroge Khat dabei. Er gab an, in den Paketen befinde sich lediglich Tee. Der Zoll meldete am Freitag, dass die Drogen bereits am Donnerstag der vergangenen Woche entdeckt worden waren. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

