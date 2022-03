Stand: 23.03.2022 15:34 Uhr Drogendealer verurteilt

In einem Hamburger Prozess gegen einen Drogenhändler hat das Gericht auf eine Haftstrafe verzichtet. Er muss aber die Drogengewinne von knapp 100.000 Euro an die Gerichtskasse zahlen. Der Angeklagte ist vielfach vorbestraft und hat keinen Job. Der 30-Jährige wollte von dem Drogengeld die Behandlung seines krebskranken Vaters und die Überführung des Leichnams in die Türkei bezahlen. | Sendedatum NDR 90,3: 23.03.2022 15:00

