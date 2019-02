Stand: 17.02.2019 16:21 Uhr

Drogen im Gefängnis: CDU fordert mehr Kontrolle

42 Messer und Klingen, 147 Handys und USB-Sticks, etliche Gramm Drogen: Diese verbotenen Gegenstände sind 2018 bei Kontrollen in sechs Hamburger Gefängnissen sichergestellt worden, hat der Senat nach einer Kleinen Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Richard Seelmaecker bekanntgegeben. Die Bilanz fällt damit insgesamt ähnlich wie im Jahr davor aus - außer beim Cannabis: Dort musste ein deutlicher Anstieg festgestellt werden. Während es 2017 noch 475 Gramm waren, wurden 2018 mindestens 810 Gramm Cannabis in Hamburgs Gefängnisse geschmuggelt.

Meiste Funde im "Santa Fu"

Die meisten Messer, Handys und Drogen wurden danach in Hamburgs bekanntestem Gefängnis "Santa Fu", der JVA Fuhlsbüttel, gefunden. Aber auch im Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis wurden die Beamten oft fündig. In den beiden Gefängnissen sei die Zahl der Kontrollen aber auch erhöht worden, begründet die Justizbehörde die vielen Funde. Demnach lässt sich nie ganz ausschließen, dass Drogen und Handys eingeschmuggelt werden.

Die CDU zeigt sich unzufrieden mit der Bilanz für 2018: Seelmaecker kritisiert, das Junkie-Herz bekomme hinter Gittern offenbar alles, was es begehre. Doch sei Drogenabstinenz eine maßgebliche Voraussetzung dafür, dass sich Häftlinge resozialisieren könnten. Unterstützungsangebote liefen also ins Leere, wenn Haftanstalten nicht endlich zu drogenfreien Zonen würden. Laut Seelmaecker muss Justizsenator Till Steffen (Grüne) sich der Sache annehmen: Dieser dürfe Sicherheit und Ordnung in den Gefängnissen nicht aus dem Blick verlieren.

