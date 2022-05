Stand: 20.05.2022 22:08 Uhr Dritte Niederlage gegen Bonn: Hamburg Towers ausgeschieden

Für Bundesligist Hamburg Towers ist die Basketball-Saison beendet. Die Hamburger verloren am Freitagabend mit 88:95 (54:48) gegen die Telekom Baskets Bonn auch das dritte Spiel in der Viertelfinal-Serie "Best of Five" und sind ausgeschieden. Für Pedro Calles war es zugleich die letzte Partie als Trainer der Hanseaten. Bester Hamburger Werfer war Jaylon Brown (21). Mit 3.400 Zuschauerinnen und Zuschauern war die Wilhelmsburger Inselparkhalle zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren wieder ausverkauft. | Sendedatum NDR 90,3: 20.05.2022 21:00

