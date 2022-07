Stand: 05.07.2022 18:26 Uhr Dressel zur EM 2024: "HSV muss Hausaufgaben machen"

Der HSV sucht Geldgeber für die Sanierung des maroden Stadions. Für die EM 2024 im Volkspark fallen Kosten im einstelligen Millionen-Bereich an. Die hat der Verein schon von der Stadt bekommen, aber bereits ausgegeben. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte am Dienstag zu NDR 90,3, dass der HSV seine Hausaufgaben machen müsse. Hamburg als EM-Ausrichterstadt sorge für die Sicherheit, ein Fanfest und die Verkehrslenkung - mit Kosten in Höhe von rund 30 Millionen Euro. | Sendedatum NDR 90,3: 05.07.2022 17:00

