Dressel sagt vor Cum-Ex-Ausschuss aus Stand: 29.04.2022 17:08 Uhr Mit Krücken kam Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Freitag zu seiner Zeugenvernehmung im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre um die Warburg Bank. Wegen einer Knieverletzung war der Auftritt um drei Wochen verschoben worden. Der Ausschuss soll klären, ob führende SPD-Politiker Einfluss auf die steuerliche Behandlung der Bank genommen haben.

Dressel antwortete zum Teil sehr ausschweifend. Kaum eine kurze, klare Antwort. Aber immer wieder kam der Satz "Wir setzen alle Hebel in Bewegung, dass jeder Euro, sogar jeder Cent zurückgeholt wird".

Entscheidung nachvollziehbar

Dem Steuerzahler dürfe kein Schaden entstehen. Das sei auch schon unter seinem Vorgänger im Amt, dem heutigen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), so gewesen. Die Entscheidung der Finanzverwaltung 2016 und 2017, Steuerrückforderungen gegen die Warburg Bank zunächst verjähren zu lassen, das sei für ihn, mit dem, was man damals über die Cum-Ex-Geschäfte wusste, nachvollziehbar.

Erst strafrechtliche Verfahren hätten da Klarheit gebracht. Aber Möglichkeiten wie Kronzeugenaussagen gebe es nur dort und nicht in steuerrechtlichen Verfahren, so Dressel. Gerade am Freitag hat das Bundesverfassungsgericht in einem Cum-Ex-Verfahren bestätigt, dass 176,5 Millionen Euro bei der Warburg Bank zu Recht eingezogen worden waren.

