Stand: 07.08.2022 15:58 Uhr Dreijähriger stürzt vom Balkon

Ein Dreijähriger ist in Neugraben-Fischbek am Sonntag vom Balkon eines Mehrfamilienhauses im zweiten Stock gestürzt. Dabei landete das Kind fast unverletzt auf einer Rasenfläche. Nach Angaben der Polizei erlitt der Junge lediglich Prellungen, kam aber vorsorglich in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. | Sendedatum NDR 90.3: 07.08.2022 16:00