Stand: 25.02.2024 18:00 Uhr Dreijähriger in Billstedt gestorben

Im Hamburger Stadtteil Billstedt ist am Sonntag ein Dreijähriger gestorben, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Gegen 12 Uhr sei der Rettungsdienst der Feuerwehr in eine Wohnung an der Merkenstraße gerufen worden, weil das Kind nicht mehr geatmet habe. Die Rettungskräfte hätten noch versucht, den Jungen wiederzubeleben - jedoch ohne Erfolg. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, so der Polizeisprecher. Die Todesursache ist bislang noch unbekannt. Es wird geprüft, ob eine Erkrankung vorlag.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 25.02.2024 | 19:30 Uhr