Stand: 10.10.2023 19:16 Uhr Drei neue Direktverbindungen am Hamburger Flughafen

Von Hamburg aus können künftig drei weitere europäische Städte per Direktflug erreicht werden. Die spanische Fluggesellschaft Volotea bietet ab sofort Verbindungen nach Bordeaux, Lyon und Florenz an. Künftig soll es jeweils zwei Verbindungen pro Woche geben. Laut Flughafen hat Volotea seinen Betrieb in diesem Jahr nach Deutschland ausgeweitet und fliegt neben Hamburg auch Ziele von Düsseldorf, Stuttgart und Berlin an.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.10.2023 | 19:30 Uhr