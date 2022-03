Stand: 16.03.2022 17:00 Uhr Drei junge Männer bei Einbruch in Eidelstedt geschnappt

Die Polizei ermittelt gegen einen 16-Jährigen und zwei 24-Jährige. Sie sollen am Mittwochmorgen in eine Wohnung am Niekampsweg in Eidelstedt eingebrochen sein. Dort sollen sie den Bewohner mit einer Waffe bedroht und Bargeld von ihm gefordert haben. Als der Mann sich weigerte, schlug ihn der Teenager mehrmals mit der Waffe auf den Kopf. Die jungen Männer flüchteten schließlich ohne Beute. Die Polizei konnte die drei festnehmen. Der 16-Jährige ist der Polizei als Intensivtäter bekannt, er sitzt er nun in Untersuchungshaft. | Sendedatum NDR 90,3: 16.03.2022 17:00

