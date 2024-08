Drei Verletzte nach schwerem Unfall in Neuenfelde Stand: 26.08.2024 16:58 Uhr Bei einem Verkehrsunfall sind am Montagnachmittag im Hamburger Stadtteil Neuenfelde drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt.

Ein Trümmerfeld erstreckte sich über die Finkenwerder Umgehungsstraße "An der Alten Süderelbe." Ein Mann war mit einem Kleinwagen offenbar in den Gegenverkehr geraten und frontal in einen Transporter gerast. Feuerwehrleute mussten den 43-Jährigen mit schwerem technischem Gerät aus seinem Auto befreien. Beide Autos wurden durch den heftigen Zusammenstoß stark beschädigt.

43-Jähriger schwer verletzt

Der 43-jährige Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. Zwei Insassen des Transporters wurden ebenfalls verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort, mehrere Notärzte waren im Einsatz. Die Straße An der Alten Süderelbe wurde wegen des Unfalls gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.08.2024 | 17:00 Uhr