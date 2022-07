Stand: 03.07.2022 11:48 Uhr Drei Verletzte nach Messerstecherei in Lohbrügge

Bei einer Messerstecherei in Lohbrügge sind in der Nacht zu Sonntag drei Menschen verletzt worden. Laut Polizeiangaben besteht bei keinem der Verletzten Lebensgefahr, sie kamen jedoch in Krankenhaus. Ursache war ein Streit unter insgesamt acht Personen - fünf von ihnen sind nach der Tat geflüchtet. Wer die Verletzten mit dem Messer stach, blieb zunächst unklar. | Sendedatum NDR 90,3: 03.07.2022 11:00