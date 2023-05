Stand: 21.05.2023 07:25 Uhr Drei Verletzte nach Autounfall in der Amsinckstraße

Bei einem Autounfall in Hammerbrook wurden drei Menschen verletzt, wie die Hamburger Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Aus bislang noch ungeklärter Ursache hat der Fahrer eines Autos die Kontrolle in der Amsinckstraße verloren und ist auf eine Leitplanke gefahren und gegen einen Mast geprallt. Die drei Insassen kamen in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.05.2023 | 08:00 Uhr