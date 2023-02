Stand: 27.02.2023 20:32 Uhr Drei Verletzte bei Unfall in Moorfleet

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag in Moorfleet drei Menschen verletzt worden. Ein Kleintransporter fuhr am Vormittag mit hoher Geschwindigkeit auf einen Pkw auf. Dieser geriet daraufhin ins Schleudern und stürzte in einen Straßengraben. Die drei Insassen wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet. Nach der Untersuchung durch einen Notarzt kamen sie ins Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist laut Polizei noch unklar. Die tiefstehende Sonne könnte den Fahrer des Transporters geblendet haben.

