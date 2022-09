Stand: 24.09.2022 12:17 Uhr Drei Verletzte bei Unfall auf der B75

Ein Sekundenschlaf am Steuer hat am Sonnabendmorgen offenbar zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B75 zwischen Hamburg und Tötensen geführt. Eine Hamburgerin war nach Angaben der Polizei auf dem Heimweg von ihrer Nachtschicht am Steuer eingeschlafen und mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß ihr Auto frontal mit einem anderen zusammen. Die beiden Insassen des anderen Autos wurden schwer verletzt, die Hamburgerin leicht.

