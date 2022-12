Stand: 31.12.2022 14:01 Uhr Drei Verletzte bei Unfall auf dem Friedrich-Ebert-Damm

Bei einem Autounfall auf dem Friedrich-Ebert Damm in Wandsbek sind am Sonnabend drei Menschen schwer verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr fuhr einer der beteiligten Wagen von einer Nebenstraße auf den Friedrich-Ebert-Damm. Ein anderes Fahrzeug kollidierte mit dem Auto. Rettungswagen brachten die drei Verletzten in ein Krankenhaus. Der Friedrich-Ebert-Damm wurde wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 31.12.2022 | 14:00 Uhr