Stand: 21.06.2023 14:11 Uhr Drei Verletzte auf Betriebsgelände in Eidelstedt

In Eidelstedt sind am Mittwoch drei Arbeiter leicht verletzt worden. Sie wurden nach Angaben der Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchgasinhalation in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Gelände eines Lebensmittellieferanten in der Schnackenburgallee soll es am Vormittag zu einem Kohlenstoffdioxidaustritt an einem Kühlgerät gekommen sein. Bei Messungen konnten allerdings keine Gefahrenstoffe entdeckt werden. Die Ursache für die Verletzungen ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.

