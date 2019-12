Stand: 26.12.2019 09:26 Uhr - NDR 90,3

Drei Tonnen Müll aus der Alster gefischt

Mehr als drei Tonnen Müll haben knapp 1.900 Paddlerinnen und Paddler in der ersten Saison der "Green Kayaks" aus Hamburgs Gewässern gefischt. Damit sei die dänische Umweltinitiative in der Hansestadt ein Erfolg, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). 936 Mal wurden die grünen Zweierkajaks nach Angaben seiner Behörde im zu Ende gehenden Jahr ausgeliehen - kostenlos, einzige Bedingung war das Müllsammeln während der Tour. 3.166 Kilogramm seien so aus Alster, den Kanälen, der Goose-Elbe und der Bille geholt worden. Im Schnitt waren das 3,5 Kilo pro Tour.

Sechs Ausleihstationen in Hamburg

Die Saison habe alle Erwartungen übertroffen, sagte Oke Carstensen, Mitbegründer von "Green Kayak". Die von den Freiwilligen eingesammelte Menge von knapp 3,2 Tonnen Müll sei beträchtlich. Auch in der kommenden Saison würden die grünen Paddelboote wieder an sechs Ausleihstationen an Alster, Goose-Elbe und Bille zur Verfügung gestellt. Neben Schwimmwesten sind sie auch mit einem Eimer und zwei Müllgreifern ausgestattet.

