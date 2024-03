Stand: 27.03.2024 07:30 Uhr Drei Restaurants in Hamburg neu mit Michelin-Stern ausgezeichnet

In Hamburg gibt es drei neue Sterne-Küchen: Die Restaurants "Atlantic Restaurant" an der Außenalster, "Petit Amour" in Ottensen und "The Lisbeth" in der Altstadt wurden am Dienstagabend in der Handelskammer mit je einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Für das Restaurant "The Table" haben Küchenchef Kevin Fehling und sein Team die drei Sterne erneut verteidigt. Das Haus in der Hafencity bleibt damit auch die einzige Drei-Sterne-Küche in der Stadt.

