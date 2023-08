Stand: 29.08.2023 19:44 Uhr Drei Projekte mit Annemarie-Dose-Preis ausgezeichnet

Drei Hamburger Projekte sind am Dienstag im Rathaus von Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) mit dem Annemarie-Dose-Preis des Senats ausgezeichnet worden. Jeweils 3.000 Euro für den Gruppenpreis gingen an das Projekt "Kraftspende Hamburg" des Vereins Zeitleben und an das Mentoring-Programm Willkommenspatenschaften "Freunde finden" des Vereins Zeit für Zukunft - Mentoren für Kinder. Der mit 2.000 Euro dotierte Einzelpreis ging an das Projekt "Du kämpfst" der Profiboxerin Dilar Kisikyol.

