Drei Männer nach Überfall in Hamburg festgenommen Stand: 14.12.2023 13:13 Uhr Die Hamburger Polizei hat eine Gruppe von mutmaßlichen Schlägern festgenommen. Die drei Männer sollen im November einen Betrieb in der Billstraße überfallen haben - offenbar wegen Drogen.

Die Angreifer waren unter anderem mit einer Eisenstange bewaffnet auf die zwei Mitarbeiter des Betriebes losgegangen. Hintergrund ist laut Polizei offenbar ein Streit im Drogenmilieu.

Versteckte Drogenlieferung sollte in die Billstraße gehen

Die Angreifer hatten wohl eine rund 120 Kilo schwere Marihuana-Lieferung in der Billstraße erwartet. Was sie nicht wussten: Der Zoll Bremerhaven hatte die zwischen Holzpellets versteckte Drogenlieferung einige Tage zuvor aufgegriffen und den Container ohne die heiße Ware in die Billstraße weitergeschickt.

Waffen bei Durchsuchungen sichergestallt

Die Hamburger Polizei durchsuchte am Mittwoch den Betrieb in der Billstraße und fünf weitere Objekte. Darunter die Wohnungen der 18, 31 und 47 Jahre alten Verdächtigen. Dabei fanden die Ermittlerinnen und Ermittler unter anderem drei Schreckschusspistolen. Zwei davon waren zu scharfen Waffen umgebaut worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.12.2023 | 13:00 Uhr