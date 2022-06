Stand: 19.06.2022 12:31 Uhr Drei Mädchen in Altona rassistisch beleidigt

Ein Unbekannter hat am Sonnabend in Altona drei Mädchen rassistisch beleidigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der Mann die neun bis elf Jahre alten Kinder gegen 19 Uhr auf der Neuen Großen Bergstraße angesprochen und dabei unter anderem Bezug auf ihre Hautfarbe genommen haben. Der Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt. Zeugen und Zeuginnen sind aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden. | Sendedatum NDR 90,3: 19.06.2022 13:00