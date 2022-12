Stand: 11.12.2022 14:15 Uhr Drei Frauen Opfer von sexuell motivierten Angriffen

Nach drei offenbar sexuell motivierten Angriffen auf Frauen sucht die Hamburger Polizei Zeuginnen und Zeugen. In Lurup hatte ein Mann am Freitagabend zunächst eine 18-Jährige in der Katzbachstraße attackiert. Als sie laut schrie, flüchtete er. Wenig später berührte er ganz in der Nähe eine 22-Jährige unsittlich. Am Samstagabend kam es zu einem weiteren Übergriff in Eidelstedt. Ein Unbekannter verfolgte eine 22-Jährige vom Busbahnhof bis vor einen Hauseingang am Pflugacker. Die Frau wehrte sich laut, auch in diesem Fall flüchtete der Täter.

