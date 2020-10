"Dove-Elbe soll bleiben": Initiative übergibt Unterschriften Stand: 04.10.2020 17:21 Uhr Sie wollen, die Dove-Elbe erhalten: die Bürgerinitiative "Dove-Elbe-retten.de". 13.157 Unterschriften hat die Initiative am Sonntagmittag deshalb auf dem Hamburger Rathausmarkt übergeben.

Hintergrund ist das Forum Tideelbe, das jüngst die Ergebnisse seiner Studie vorstellte. Rund 700 Millionen Euro veranschlagt das Forum dafür, die Alte Süderelbe in Finkenwerder wieder mit dem Hauptstrom zu verbinden. Rund 400 Millionen Euro würde es kosten, in der Haseldorfer Marsch auf schleswig-holsteinischem Gebiet Deiche zurückzuverlegen. Diese beiden Ideen sollen jetzt weiter ausgearbeitet werden.

Die Bürgerinitiative "Dove-Elbe-retten.de" will verhindern, dass die Dove-Elbe an der Tatenberger Schleuse zur Tideelbe geöffnet wird und dann zeitweise in teilen trocken fallen könnte. Es geht den Aktivisten um die "Dove-Elbe als einzigartiges Naturschutz- und Naherholungsgebiet", wie sie in einer Mitteilung schreiben. Gleichzeitig wollen sie das Gebiet für Wassersportler, Landwirte und Touristen erhalten.

