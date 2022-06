Doppeltes Gold für HSV-Sprinter Owen Ansah bei den Finals

HSV-Sprinter Owen Ansah hat am Sonntag bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin den Meistertitel über 200 Meter der Männer gewonnen. Er lief die Distanz in 20,41 Sekunden. Der eigentliche Sieger, Joshua Hartmann, wurde nachträglich disqualifiziert. Am Sonnabend hatte Ansah bereits Gold über 100 Meter gewonnen. Mit seiner Siegerzeit von 10,09 Sekunden blieb der 21-Jährige nur eine Hundertstelsekunde über seiner persönlichen Bestzeit und bestätigte damit die Norm für die Europameisterschaft im August in München. Sein Teamkollege Lucas Ansah-Peprah sicherte sich in 10,17 Sekunden die Bronzemedaille. | Sendedatum NDR 90,3: 27.06.2022 06:00