Doppel-Schornstein des Kraftwerks Moorburg wird morgen gesprengt Stand: 09.11.2024 16:57 Uhr Der große Doppel-Schornstein des Kohlekraftwerks Moorburg soll am morgigen Sonntag gesprengt werden. Geplant ist, dass das knapp 140 Meter hohe Bauwerk so zu sprengen, dass es kontrolliert einstürzt.

Sie sind so etwas wie die Wahrzeichen des Kraftwerks Moorburg, die auch schon von weitem zu erkennen sind: Die beiden miteinander verbundenen Schornsteine, durch die jahrelang die gefilterten Abgase in die Luft geblasen wurden. Im Frühjahr haben Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen bereits damit begonnen, Gebäude auf dem stillgelegten Kraftwerksgelände abzureißen, darunter nahegelegene Lager für Gips und Asche.

Großer Sicherheitsbereich für die Sprengung

Nun folgt die Sprengung des Doppel-Schornsteins. Dafür wird am frühen Sonntagmorgen rund um das Kraftwerk Moorburg ein großer Sicherheitsbereich eingerichtet. Er reicht bis ans Elbufer und die nahegelegene Kattwyckbrücke und bis an den Rand des Dorfes Moorburg. Ab 10 Uhr soll dann die Sprengung erfolgen. Gegen Mittag werden gesperrte Straßen wie der Moorburger Hauptdeich wieder freigegeben.

Bis 2021 war in Moorburg eines der modernsten und effizientesten Steinkohlekraftwerke in Deutschland in Betrieb. Es konnte mit seinen zwei Blöcken mit jeweils 827 Megawatt Leistung elf Terawattstunden Strom im Jahr erzeugen. Das entspricht fast dem gesamten Strombedarf der Hansestadt. Der Bau hatte drei Milliarden Euro gekostet, die Anlage war nur sechseinhalb Jahre nach Inbetriebnahme stillgelegt worden.

Produktion von "grünem Wasserstoff" geplant

Nach der Stilllegung des Kraftwerks hatte die Stadt Hamburg im vergangenen Jahr das Areal vom früheren Betreiber Vattenfall gekauft. Künftig soll in Moorburg "grüner Wasserstoff" produziert werden. Dafür soll ein Elektrolyseur gebaut werden - eine Anlage, die aus umweltfreundlich erzeugtem Strom Wasserstoff herstellt. Dieser soll von 2025 an errichtet und von 2027 an grünen Wasserstoff produzieren. Die Energie dafür soll aus erneuerbaren Energien wie Sonnen- und Windkraft stammen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.11.2024 | 08:00 Uhr