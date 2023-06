Stand: 20.06.2023 12:04 Uhr Disney-Musical "Hercules" feiert 2024 Weltpremiere in Hamburg

Am 24. März 2024 feiert das Musical "Hercules" nach dem gleichnamigen Disney-Film von 1997 Weltpremiere im Stage Theater Neue Flora. Das teilte Stage Entertainment am Dienstag in Hamburg mit. Damit werde erstmals in der Geschichte von Disney Theatrical Productions ein Disney-Musical entwickelt, das in Hamburg seine Weltpremiere feiert. Die Filmmusik von Alan Menken und David Zippel enthalte alle R&B- und Gospel-Hits aus dem Film sowie einige neue Songs, hieß es. Erzählt wird die Geschichte von Hercules, Sohn des Zeus, der als Baby entführt wird und unter Menschen aufwächst.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 20.06.2023 | 12:00 Uhr