Diskussion über Standort: Was wird aus Hauni in Bergedorf? Stand: 12.12.2022 06:00 Uhr Bleibt der Maschinenbauer Hauni doch in Bergedorf? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, das inzwischen unter dem Namen Körber Technologies GmbH firmiert, sind heute Vormittag zu einer Betriebsversammlung eingeladen. Hauni gilt als einer der größten Arbeitgeber in Bergedorf.

"Hauni gehört zu Bergedorf" - mit großen Transparenten, auf denen dieser Slogan steht, haben die Beschäftigten des Maschinenbauers am Wochenende im Bergedorfer Zentrum noch einmal um Unterschriften für eine Petition geworben. Im Sommer waren Pläne bekannt geworden, dass der Mutterkonzern Körber seine sogenannte Fabrik der Zukunft möglicherweise nicht am Stammsitz in Bergedorf baut, sondern außerhalb der Stadtgrenzen in Stapelfeld. Den Standort an der Kurt-A.-Körber-Chaussee will das Unternehmen angeblich aufgeben.

Im Hamburger Rathaus wird an einer Lösung gearbeitet

Ein Aufschrei ging danach durch die Belegschaft. Rund 2.000 Menschen arbeiten derzeit in Bergedorf und in Schwarzenbek für das Unternehmen. Und auch im Hamburger Rathaus ist das Thema angekommen: Senatskanzlei, Wirtschafts- und Finanzbehörde arbeiten an einer Lösung, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte. Wie die aussehen könnte, lässt er aber offen. Entscheiden müsse am Ende das Unternehmen, so Dressel.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.12.2022 | 06:00 Uhr