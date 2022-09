Stand: 21.09.2022 13:25 Uhr Digitalfunk bei der Polizei kurzzeitig ausgefallen

In ganz Deutschland ist in der Nacht zum Mittwoch der Digitalfunk bei der Polizei ausgefallen. Grund für die Panne waren Probleme bei Wartungsarbeiten am Netzwerk. In Hamburg dauerte der Ausfall laut Polizei 17 Minuten. Auswirkungen habe die Panne in der Hansestadt allerdings nicht gehabt. Notrufe gingen nach Angaben einer Sprecherin wie gewohnt in der Zentrale ein. Sie konnten von dort aber nicht wie üblich per Funk an die Wachen und Streifenwagen weitergeleitet werden. Stattdessen wurden die Einsätze über die Diensthandys vergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.09.2022 | 13:00 Uhr