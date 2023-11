Stand: 16.11.2023 17:11 Uhr Digitales Prüfungszentrum für Juristen-Examen eingeweiht

In Hamburg können die Klausuren für das juristische Staatsexamen künftig elektronisch geschrieben und geprüft werden. Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) und Schleswig-Holsteins Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) haben am Donnerstag die neuen Räume an der Dammtorstraße vorgestellt, in denen Platz für 150 Prüflinge ist. Die ersten Probeklausuren werden dort kommende Woche geschrieben. Der normale Prüfungsbetrieb soll Anfang kommenden Jahres starten. Knapp eine halbe Million Euro sind in das Projekt geflossen.

