Digitaler Mai-Empfang mit Tschentscher Stand: 30.04.2021 22:05 Uhr Im Vorfeld des Tags der Arbeit am 1. Mai hat der traditionelle DGB-Mai-Empfang zum ersten Mal digital stattgefunden. Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger kritisierte, dass Betriebsräte es immer schwerer hätten.

Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) stellte sich am Freitag den Fragen der Gewerkschaften. In der Pandemie-Krise sei es richtig, den Schutz von Leben und Gesundheit an die erste Stelle zu setzen, so Tschentscher. Danach komme die Wirtschaft. "Wir haben Milliarden-Hilfsprogramme in Deutschland, mehr als alle anderen Länder der Europäischen Union zusammen."

"Leuten geht einfach der Arsch auf Grundeis"

Dennoch kämpften ganze Branchen um ihre Existenz, kritisierten Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen. Besonders die Gastronomie leide, sagt Oliver Rieck von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). "Den Leuten geht einfach der Arsch auf Grundeis, muss ich ehrlich sagen."

Auch Solo-Selbstständige müssten kämpfen, da viele durch das Raster fielen, hieß es von der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Tschentscher verwies auf finanzielle Hilfen. Mindestlohn und Scheinselbstständigkeit seien Themen, die unabhängig von Corona angegangen werden müssten.

