Digital- und Medienmesse OMR startet heute in Hamburg Stand: 09.05.2023 06:43 Uhr Das Digital-Festival OMR lockt von heute an Zehntausende Branchen-Expertinnen und -Experten sowie zahlreiche Prominente in die Hamburger Messehallen.

Bei der zweitägigen Digital- und Medienmesse werden wieder mehr als 70.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. "Die Nachfrage war wirklich groß, sodass wir mittlerweile fast ausverkauft sind. Von den Anfragen her hätten wir vermutlich 100.000 Tickets verkaufen können", sagte OMR-Geschäftsführer Philipp Westermeyer. An den beiden Tagen geben etwa 800 Rednerinnen und Redner sowie etwa 1.000 Ausstellerinnen und Aussteller aus der Branche ihr Wissen an die Gäste weiter.

Serena Willliams und Boris Becker erwartet

Für morgen wurden die ehemaligen Tennisstars Serena Williams und Boris Becker angekündigt. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Kultursenator Carsten Brosda (beide SPD) wollen sich heute Nachmittag ein Bild von dem Event für die Digitalbranche machen.

Bekannte Künstler sorgen für Unterhaltung

Zum OMR-Festival gehört neben dem Vermitteln von Fachwissen auch gute Unterhaltung. Deshalb dürfen sich die Messebesucherinnen und -besucher an den beiden Tagen auch auf Auftritte unter anderem von Macklemore oder Jan Delay freuen. Das OMR-Festival wurde 2011 zum ersten Mal ausgerichtet - damals noch mit gut 200 Gästen.

Auch der NDR und die ARD auf der OMR vertreten

Auch der NDR hat gemeinsam mit der ARD zum ersten Mal einen Stand auf der OMR. Der Fokus liegt natürlich auch hier vor allem auf den digitalen Produkten, wie der ARD Mediathek und der ARD Audiothek. Bei Vorträgen geht es um Themen wie "Wie passen Tagesschau und TikTok zusammen?". An dem Stand können Besucherinnen und Besucher aber auch am Teleprompter testen, ob sie die Tagesschau genauso gut sprechen wie Susanne Daubner oder Thorsten Schröder.

Karolinenstraße gesperrt

Erstmals wird für das OMR-Festival in diesem Jahr auch die Karolinenstraße gesperrt, die die beiden Bereiche der Hamburger Messe voneinander trennt. Die Entscheidung hatte für Unmut bei den Anwohnerinnen und Anwohnern gesorgt. Einer von ihnen war gegen die Sperrung vor Gericht gezogen. Das Verwaltungsgericht Hamburg hatte den Eilantrag gegen die Vollsperrung jedoch Anfang Mai abgelehnt. Der Anwohner kann nun noch Beschwerde beim Hamburgischen Oberverwaltungsgericht einlegen.

