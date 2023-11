Dietrich Lehmann

Geboren in: Großenhain, das ist in Sachsen (und war das nächstgelegene Krankenhaus für meine Eltern in Brandenburg)

am: 6.12.1976

Das wollte ich als Kind werden: Pilot oder Kapitän.

Das mache ich bei NDR 90,3: Autor in der Redaktion Politik, Wirtschaft Soziales mit Schwerpunkt Wirtschaft, Hafenkonzerte.

Mein schönstes Erlebnis: Wenn ich meine Kinder lächeln sehe.

Mein Lebensmotto: Immer ruhig bleiben.

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Ein Boot mit allem, was dazu gehört.

Das mache ich, wenn ich nicht bei NDR 90,3 bin: Segeln - gerne mit Familie und Freundinnen und Freunden.

Da bin ich gerne, wenn ich nicht in Hamburg bin: Auf dem Wasser.

Deshalb liebe ich es, nach Hamburg zurückzukehren: Hier gibt's auch Wasser.