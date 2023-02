Stand: 14.02.2023 07:17 Uhr Diesel und Benzin verwechselt: Teure Tankstellen-Panne

Eine Tankstellen-Panne in Hamburg hat möglicherweise viele Motoren von Kundinnen und Kunden zerstört. Nach Medienberichten wurden an der Shell in der Alsterkrugchaussee wohl Diesel und Benzin verwechselt - und zwar beim Einfüllen aus den Tankwagen. Laut "Bild"-Zeitung hat Shell schon angekündigt, die Motor-Schäden zu bezahlen.

