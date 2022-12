Stand: 12.12.2022 15:53 Uhr Diebstahl vor Hotel an der Alster: VW Bus geklaut

Ein besonders dreister Diebstahl beschäftigt derzeit die Hamburger Polizei: Einem Paar aus Süddeutschland ist am Sonntagabend vor einem Hotel an der Alster ein VW Bus gestohlen worden. Bei dem Van handelt es sich um einen grünen T4, der in der Lohmühlenstraße parkte. In dem Bus befanden sich auch zwei Katzen, die seitdem nicht wieder aufgetaucht sind.

