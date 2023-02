Stand: 10.02.2023 12:05 Uhr Diebstahl in der HafenCity Universität: Belohnung für Hinweise

Im Oktober 2022 haben unbekannte Täter wertvolle Geräte aus der HafenCity Universität gestohlen. Jetzt hat die Hochschule eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, und zwar in Höhe von 10.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Täter erst in der Universität versteckt hatten. Dann stiegen sie in das Labor ein und konnten mit einem Lasertracker, einem Laserscanner und einem Koordinatenmessgerät entkommen.

