Diebstähle aus Fahrradkörben: Polizei fasst Mann

Seit Mai ist es vor allem rund um die Hamburger Bahnhöfe Altona und Holstenstraße zu zahlreichen Handtaschen-Diebstählen aus Fahrradkörben gekommen - die Polizei zählte fast 100 Fälle. Obwohl auch Zivilfahnder eingesetzt wurden, gelang es zunächst nicht, die Serie aufzuklären. Jetzt hat die Polizei einen Mann festgenommen, der auf frischer Tat ertappt wurde.

In Eimsbüttel erwischt

Am Montagabend beobachtete eine Frau in Eimsbüttel, wie der 38-Jährige einer Fahrradfahrerin unbemerkt die Handtasche aus ihrem Fahrradkorb stahl. Sie rief die Polizei, die den Mann kurz darauf in einem Hinterhof stellte und das Handy und die EC-Karte der Radfahrerin bei ihm fand. Außerdem hatte er ein Handy bei sich, das kurz zuvor einer Frau in der Kieler Straße aus dem Fahrradkorb gestohlen worden war.

Mann ist polizeibekannt

Die Ermittler gehen davon aus, dass der bereits polizeibekannte 38-Jährige für die ganze Diebstahl-Serie verantwortlich sein könnte. Er kam in Untersuchungshaft.

Die Polizei rät Radfahrenden, Handtaschen und Rucksäcke mit Wertgegenständen nicht im Fahrradkorb zu transportieren oder sie zusätzlich durch einen Gurt oder ein Schloss zu sichern.

