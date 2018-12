Stand: 22.12.2018 11:06 Uhr

Diebe klauen Hamburger Weihnachtsbriefe

Kurz vor Weihnachten ist in mehreren Fällen in Hamburg Weihnachtspost gestohlen worden. Ein Mann, der Briefkästen leeren sollte, wurde festgenommen. Der 24-Jähriger klaute im Stadtteil Hausbruch offenbar im großen Stil Weihnachtsbriefe. Er war für ein Subunternehmen der Post eigentlich dafür zuständig, Briefkästen zu leeren. Dabei soll er innerhalb weniger Tage rund 500 Briefe geöffnet haben, 500 weitere hatte er beiseite gelegt.

Schadenshöhe noch unklar

Die Polizei nahm den Mann fest und durchsuchte auch seine Wohnung, fand dort aber keine weiteren Briefe. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar.

Einen weiteren Fall von mutmaßlichem Weihnachtspost-Diebstahl gab es laut Polizei in Winterhude. Zwei sechsjährige Mädchen beobachteten am Lattenkamp, wie eine Frau aus einem Briefkasten bunte Umschläge fischte und in ihre Manteltasche steckte.

Mädchen fürchteten um Weihnachtsgeschenke

Die Grundschülerinnen befürchteten, dass der Weihnachtsmann durch den Diebstahl der Weihnachtspost nicht mehr pünktlich fertig werden würde. Polizisten konnten die Mädchen aber davon überzeugen, dass dennoch alle Geschenke-Wünsche rechtzeitig bearbeitet würden. Nach der Briefdiebin wird noch gesucht.

