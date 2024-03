Stand: 17.03.2024 18:33 Uhr Die rot-grüne Koalition will Glasfaserausbau beschleunigen

Die rot-grüne Koalition will beim Ausbau der Glasfaseranschlüsse das Tempo anziehen. In Hamburg hat bereits jeder zweite Haushalt Zugang zu dem Glasfasernetz und damit zu einem schnelleren Internet. Die Regierungsfraktionen fordern den Senat auf, künftig auch Kooperationen oder Beteiligungen mit Unternehmen einzugehen. Außerdem wollen sie den Genehmigungsprozess vereinfachen. Über einen entsprechenden Antrag soll die Bürgerschaft am 10. April beraten.

