Die ersten Störche kommen zurück nach Hamburg Stand: 13.02.2024 09:24 Uhr Die ersten Störche sind bereits in Hamburg angekommen. Unter den Frühlingsboten ist auch Senderstorch "Alexander" und das erste Storchenpaar ist schon wieder vereint.

Das Wetter wird langsam wärmer, damit landen auch wieder mehr Störche in Hamburg. In den vergangenen Tagen seien bereits mehrere der Tiere im Süden Hamburgs angekommen und dort auf der Suche nach Nahrung über die nassen Wiesen gestakt, sagte Hamburgs Storchenbetreuer Jürgen Pelch vom Naturschutzbund (Nabu).

Senderstorch "Alexander" ist angekommen

Laut Pelch ist auch Senderstorch "Alexander" schon in seinem Nest gelandet und wartet dort auf seine Partnerin. Der mit einem kleinen GPS-Sender ausgestattete Vogel war in den vergangenen Jahren stets der erste Rückkehrer der besenderten Tiere. Den GPS-Daten zufolge fliegt "Alexander" in der Regel nur bis Spanien und macht es sich im Winter in der Nähe von Madrid gemütlich.

Erstes Storchenpaar wieder vereint

Üblicherweise kommen die Weibchen erst etwas später als die Männchen an. In Kirchwerder ist aber bereits ein erstes Storchenpaar wieder vereint. Die Brutzeit beginnt jedoch frühestens ab März, sagte Pelch.

Einige Weißstörche kommen erst später

Die übrigen noch lebenden fünf Weißstörche mit Sender befinden sich den Daten nach derzeit noch in Afrika. Allerdings wird schon seit Ende des Jahres von vier Tieren kein Signal mehr gefunkt. Das betreffe auch Senderstörche aus anderen Bundesländern, so Pelch. Er geht davon aus, dass auch diese Störche bereits auf dem Weg in den Norden sind.

Sorge wegen Funkstille

Ursprünglich hatten zwölf Tiere einen GPS-Sender bekommen. Der Nabu ist wegen des Funkausfalls etwas besorgt, sieht aber keinen Grund zur Panik. Aufgrund von Funklöchern könne das vollkommen normal sein. Es sei auch in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass die Störche nach längerer Funkstille wieder ein Signal gesendet haben.

Rekord bei Storchenbrut in vergangener Saison

In den Vier- und Marschlanden gibt es rund 50 Storchennester. Sie wurden zuletzt von etwa 40 Brutpaaren belegt. In der vergangenen Saison sind in Hamburg 104 Storchenküken zur Welt gekommen - ein Rekord. Sechs der Küken wurden von Pelch von Hand aufgezogen und später erfolgreich ausgewildert.

