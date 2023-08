Die Veddel bekommt eine Mobilitäts-Drehscheibe Stand: 25.08.2023 11:39 Uhr Am Hamburger S-Bahnhof Veddel entsteht in den kommenden sechs Jahren ein wuchtiger Neubau als Mobilitäts-Knotenpunkt, der sogenannte Zusammenhub. Dort sollen Busdepot, Parkplätze, Fahrradstation und Supermarkt unter einem Dach vereint werden.

"Busbetriebshof - so etwas vermutet man eigentlich in der dritten Reihe eines Gewerbegebiets", sagt Oberbaudirektor Franz-Josef Höing. Auf der Veddel werde aber etwas völlig Neues daraus. Erstmals werden in Hamburg Busse auf mehreren Etagen "gestapelt", um Platz zu sparen. Und der große Neubau soll auch den Anwohnerinnen und Anwohnern auf der Veddel etwas bieten, sagt Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne): "Zum Beispiel einen Supermarkt, zum Beispiel Ärzte, zum Beispiel ein Fitnessstudio - so dass wir hier eine schönes Gebäude entstehen lassen, das einen echten Mehrwert für die Veddel hat und damit diesen Stadtteil wunderbar abrundet."

Bisher nur ein Discounter auf der Veddel

Arztpraxen und Geschäfte - das hatte sich auch der Stadtteilbeirat gewünscht. Bisher gibt es auf der Elbinsel nur einen einzigen Discounter. Gebaut werden soll der Entwurf des Kölner Büros JSWD, der mit seinen abgerundeten Ecken an die Behördenneubauten im benachbarten Wilhelmsburg erinnert. "Eine runde Sache", findet der Oberbaudirektor.

