Die "Rickmer Rickmers" muss in die Werft Stand: 24.07.2024 13:17 Uhr Der Dreimaster "Rickmer Rickmers" ist eines der bekanntesten schwimmenden Wahrzeichen Hamburgs. Seit Jahrzehnten liegt er an den Landungsbrücken - doch ab Donnerstagabend ist der Platz erstmal leer. Die "Rickmer Rickmers" muss in die Norderwerft.

Der historische Segler wird generalüberholt. Es ist die erste Schönheitskur seit acht Jahren. Das Schiff muss unter Wasser von Muscheln und Algen befreit werden. Außerdem soll gemessen werden, ob der Schiffsrumpf aus Stahl noch dick genug ist. Anschließend bekommt die "Rickmer Rickmers" einen neuen Anstrich: oben grün, dann ein weißer Streifen und unten wieder rot.

Rückkehr für Mitte August geplant

Los geht die Reise des Schiffes am Donnerstagabend bei Hochwasser. Zunächst sollte die Fahrt am Mittwoch stattfinden, wegen starken Windes wurde sie aber verschoben. Gezogen wird der Dreimaster einmal quer über die Elbe von zwei Schleppern zur Norderwerft. Zurück an die Landungsbrücken kommt die "Rickmer Rickmers" voraussichtlich spätestens am 12. August - falls nicht doch noch größere Schäden auftauchen.

