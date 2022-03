Die Reaktionen aus Hamburg zur Wahl im Saarland Stand: 27.03.2022 20:46 Uhr Klarer Wahlsieg für die SPD in Saarland, die CDU hat deutlich verloren, die kleineren Parteien landen unter zehn Prozent. In Hamburg fallen die Reaktionen zu den Landtagswahlen an der Saar gemischt aus.

Für die SPD mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger zeichnete sich am Abend ein überwältigender Wahlsieg an der Saar ab, eventuell kommt sie auf eine absolute Mehrheit. Die regierende CDU erlebte mit einem zweistelligen Verlust ein Desaster. Die Linke stürzte auf deutlich unter 5 Prozent ab. Die AfD ist wohl im Landtag, Grüne und FDP mussten am Abend noch bangen.

Weitere Informationen Hochrechnungen: SPD gewinnt Landtagswahl im Saarland deutlich Die Partei holte demnach rund 15 Prozentpunkte mehr als die CDU, die bislang den Ministerpräsidenten stellte. Die Linke ist wohl raus aus dem Parlament - mehr bei SR.de. extern

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nannte das Ergebnis bei Twitter "eine gute Wahl in schweren Zeiten". Der SPD-Landesvorsitzende Nils Weiland sprach im Hamburg Journal von einem "ganz großen Erfolg für die Saar-SPD und für Anke Rehlinger und eine Bestätigung für die SPD im Bund. Wir haben gezeigt, dass unser Erfolg bei der Bundestagswahl keine Eintagsfliege war."

Hamburger CDU sieht regionale Ursachen

CDU-Landeschef Christoph Ploß sieht beim Wahlergebnis "ganz klar regionale Ursachen". Die SPD-Spitzenkandidatin habe sehr gute Persönlichkeitswerte gehabt "und sich über all die Jahre in der Region immer besser verankert". Und das zeige: "Eine Partei, die sich über Jahre kümmert, die wird erfolgreich sein."

Linke: "So funktioniert das nicht"

Linken-Landeschef Keyvan Taheri kommentierte das Scheitern seiner Partei an der Fünf-Prozent-Grenze an der Saar so: "Eine gespaltene Partei, eine gespaltene Fraktion - so funktioniert das leider nicht." In den nächsten Jahren müsse man dort zu gewohnter Stärke zurückzukommen, "um dann bei der nächsten Landtagswahl wieder als starke linke Kraft wieder vorne zu stehen."

Nockemann spricht von "repektablem Ergebnis"

Der Landesvorsitzende der Hamburger AfD, Dirk Nockemann, nannte das Saarland generell ein schwieriges Pflaster für kleinere Parteien. "Angesichts dieser Tatsache, aber auch angesichts der hausgemachten Schwierigkeiten in der AfD im Saarland, ist das ein sehr respektables und belastbares Ergebnis. Das lässt für die Zukunft Gutes hoffen."

Grüne und FDP bangen noch

Grüne und FDP mussten am Abend weiter um den Einzug in der Landtag in Saarbrücken bangen. Der stellvertretende Landesvorsitzende der Grünen, Leon Alam, sagte im Hamburg Journal: "Für uns Grüne war das Saarland in den vergangenen Jahren ja ein schwierigeres Pflaster." Man sei aber sehr zuversichtlich, dass nach fünf Jahren außerparlamentarischer Opposition "der Wiedereinzug in den Landtag und ein Neustart im Saarland gelungen ist."

Kruse hofft noch

FDP-Landeschef Michael Kruse zeigte sich am Abend optimistisch, dass es noch für einen Einzug der FDP reiche. "Die Parteifreundinnen und Parteifreunde im Saarland haben ordentlich gekämpft. Wenn es klappen würde, dann wäre das eine ordentliche Leistung, denn aus der außerparlamentarischen Opposition wieder in einen Landtag zu kommen, das ist nicht ganz einfach."

Weitere Informationen Hochrechnungen: SPD gewinnt Landtagswahl im Saarland deutlich Die Partei holte demnach rund 15 Prozentpunkte mehr als die CDU, die bislang den Ministerpräsidenten stellte. Die Linke ist wohl raus aus dem Parlament - mehr bei SR.de. extern

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.03.2022 | 19:30 Uhr