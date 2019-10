Stand: 13.10.2019 06:44 Uhr

Die Lombardsbrücke wird saniert

Hamburgs Autofahrer müssen sich auf Behinderungen in der Innenstadt einstellen. Die Lombardsbrücke zwischen Binnen- und Außenalster wird ab Montag restauriert. Das kann bis zum Herbst 2020 dauern.

In die Jahre gekommen

Die Lombardsbrücke aus dem Jahr 1868 ist ein wenig in die Jahre gekommen, die Fassaden sind angegraut. Deswegen soll das alte Hamburger Wahrzeichen jetzt wieder den Glanz zurückbekommen, "den es verdient", wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Dazu ist in den kommenden Monaten einiges zu tun: Von den Natursteinfassaden über die Balustraden bis hin zur Beleuchtung wird an der Brücke gewerkelt. Auch die Fahnenmasten sollen aufgehübscht und wieder aufgestellt werden.

Fahrstreifen gesperrt

Das hat Auswirkungen auf den Autoverkehr: Ein Jahr lang wird der rechte Fahrstreifen in Richtung Wallringtunnel gesperrt und der Verkehr auf die Gegenfahrbahn verlegt. Laut Verkehrsbehörde soll es für die gesamte Bauzeit pro Richtung zwei Fahrspuren geben. Bereits in den letzten Jahren wurde immer wieder an der alten Brücke gearbeitet, 2015 zum Beispiel vor allem an der Straße.

