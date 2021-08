Die Linken mit Wahlkampfauftakt im Schanzenkino in Hamburg Stand: 20.08.2021 08:17 Uhr Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit – Mit diesem Motto ist gestern auch die Hamburger Linke offiziell in den Wahlkampf gestartet. Im Freilicht-Schanzenkino gab es vor dem Hauptfilm am Donnerstag noch hitzige Reden der Kandidaten für den Bundestag.

Mehr von den Großen an die Kleinen, von Reich nach Arm verteilen - das bleibt die Kernbotschaft der Linken. Bundestagskandidat Deniz Celik sprach nicht von Klimaschutz, sondern von Klimagerechtigkeit: "Der Schutz der Umwelt wird nur sozial möglich sein, nicht auf Kosten der arbeitenden Menschen, sondern auf Kosten der Konzerne."

Die bisherige Politik des Sparens und der Privatisierung habe in der Pandemie versagt, meint die Hamburger Spitzenkandidatin der Linken Zaklin Nastic. Schulen und Krankenhäuser dürften nicht privatisiert werden, alle Menschen sollten die gleichen Chancen haben: "Dazu gehört natürlich das Menschenrecht auf Wohnen und auf bezahlbaren Wohnraum. Was in unserer Stadt für sehr viele Menschen mittlerweile ein Problem ist. Dazu gehört das Recht auf Gesundheit. Dazu gehört, dass die Menschen, die in der Pandemie zurückgelassen wurden, nicht weiterhin vergessen werden. Dass Armut in dieser Stadt keine Selbstverständlichkeit sein sollte." Es brauche also eine starke Linke auch in Berlin, weil es eine starke Stimme für soziale Belange und für den Frieden im Bundestag brauche.

AUDIO: Wahlkampfauftakt zur Bundestagswahl der Linken in Hamburg (1 Min) Wahlkampfauftakt zur Bundestagswahl der Linken in Hamburg (1 Min)

Afghanistan: Freie Wahlen ein hart erkämpftes Recht

Das Kabinett um Angela Merkel (CDU) müsse sich zudem für die Lage in Afghanistan verantworten. Dort zeige sich deutlich, dass freie Wahlen ein hart erkämpftes Recht seien, so Nastic. Sie rief alle Hamburgerinnen und Hamburger auf, es bei der Bundestagswahl wahrzunehmen.

