Stand: 21.11.2023 18:32 Uhr Die Linke in Hamburg: Mitgliederzuwachs seit Wagenknecht-Austritt

Die Linke in Hamburg hat seit dem Parteiaustritt von Sahra Wagenknecht und ihren Anhängern nach eigenen Angaben netto einen Mitgliederzuwachs verzeichnet. Seit dem 23. Oktober, als Wagenknecht ihren Austritt und die Gründung eines Vereins in Vorbereitung einer eigenen Partei bekannt gegeben hatte, habe es 72 Eintritte und 45 Austritte gegeben, sagte ein Sprecher des Landesverbands am Dienstag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.11.2023 | 19:00 Uhr