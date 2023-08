Stand: 22.08.2023 13:31 Uhr Die Linke fordert höhere Gebühren für Privatflugzeuge

In Hamburg fordert die Linke höhere Gebühren für Privatflugzeuge. Hintergrund ist der überdurchschnittlich hohe Schadstoffausstoß pro Passagier. Denn in Kleinflugzeugen werden nur wenige Menschen transportiert. Die Linke fordert in einem Bürgerschaftsantrag deshalb eine Änderung der Gebührengestaltung für den Flughafen Hamburg, der Privatjetflieger stärker zur Kasse bittet.

