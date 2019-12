Stand: 25.12.2019 08:25 Uhr - Rund um den Michel

Die Keks-Designerin mit den hässlichen Pullis

Steif geschlagenes Eiweiß und Lebensmittelfarbe - mit diesen Zutaten beginnt bei Nadja Bruhn jeder Backtag. Die ehemalige Modedesigerin mischt die Farbpalette für ihre aktuelle Kekskollektion und lässt sich sich immer wieder von der Modewelt inspirieren. "Dieses Jahr haben wir uns die hässlichen Pullis, also die Ugly Sweaters, ausgesucht", sagt Bruhns. "Das sind Pullis, die die Engländer zur Weihnachtszeit tragen. Wir übertrumpfen die und übertragen sie in Keksform. Wir haben deswegen ganz grelle Farben, die gar nicht so gut zusammenpassen - aber das soll auch so sein." Erst danach geht es ans eigentliche Backen.

Von der Mode zu den Keksen

Vor acht Jahren wechselte Bruhn aus der Modebranche und eröffnete ihre Keksmanufaktur. Seitdem entwirft sie Naschereien für jeden Anlass. "Das ist bisschen wie im Modedesign. Da kann man austoben und Muster reinmalen - statt auf einem Blatt Papier mache ich das einfach in Keksform", sagt Bruhn.

Nadja Bruhn hat den Beruf der Keks-Designerin für sich erfunden: Auch große Mode-Labels wie Chanel, Joop und Hermès bestellen Naschereien aus ihrer Keks-Manufaktur.







Das Weihnachtsgeschäft ist für sie, genau wie früher in der Mode, Hauptsaison. In der stressigen Adventszeit dekoriert sie deswegen oft bis spät in den Abend. "Wir haben keinen Schalter, auf den man drücken würde, damit unten der Keks rauskommt. Dadurch entstehen aber auch viel Kreativität und Ideen und auch neue Produkte. Das ist das Tolle an diesem Beruf als Keksdesignerin."

Chanel bestellt Kekse in Hamburg

Das Gebäck hat die etwas andere Designerin wieder ins Modebusiness gebracht. Chanel hat Plätzchen bestellt und auch die Labels Joop und der Juwelier Tiffany sind ihre Kunden. An das Modelabel Hermès schickt sie Probemotive zur Abnahme. Der Luxushersteller hat Kekse für seine Filialen bestellt. Auch für die Weihnachtsfeier des Models Lena Gercke hat sie gebacken.

Bis Januar produziert Bruhns, die ihre Manufaktur "Henk und Henri" nach ihren Söhnen benannt hat, noch auf Hochtouren. Erst im neuen Jahr, wenn alle wieder in ihre Kleider passen wollen, hat die Keksdesignerin eine Pause.

