Die Entführung von Jan-Philipp Reemtsma

Es ist kurz nach der Tagesschau, als Jan Philipp Reemtsma am 25. März 1996 sein Arbeitshaus am Elbhang in Hamburg-Blankenese verlässt, um durch den großen Park in sein Wohnhaus zu gehen. Plötzlich überfallen ihn zwei Männer und verschleppen ihn. Sie hinterlassen einen Brief, der mit einer Handgranate beschwert ist. Damit beginnt eine der spektakulärsten Entführungen der deutschen Kriminalgeschichte. Nach 33 Tagen wird der Konzernerbe und Wissenschaftler nach Zahlung von 30 Millionen D-Mark Lösegeld freigelassen. Die Jagd nach den Tätern entwickelt sich zu einem jahrelangen Katz- und Maus-Spiel, bis der Drahtzieher Thomas Drach in Argentinien gefasst wird. Mit Sondersendungen und einer Multimedia-Dokumentation blickt der NDR zurück ins Jahr 1996.